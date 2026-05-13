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Collections bestiales

MarieMo

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Entre 2020 et 2026, le Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel a entamé le déménagement de ses collections. Celles-ci se dirigent vers un nouveau lieu plus adapté à la conservation et à l'archivage. Cette opération d'envergure donne lieu à de rocambolesques transports d'ours polaires et de morses, ainsi qu'à des défis logistiques et techniques afin d'éviter le déplacement d'espèces nuisibles aux collections, ou d'endommager des spécimens. A la manière d'une arche de Noé en carton, mousse ou châssis, ce déménagement est l'occasion de se replonger dans l'histoire et la mémoire de ces collections, mais également sur l'évolution des manières de les accumuler et les conserver à travers le temps. Dans ce reportage BD, MarieMo questionne les souvenirs, les traces, les indications et les savoirs que nous laisserons aux générations futures. Alors que la sixième extinction de masse est déjà bien entamée, elle documente les coulisses de ce moment spécifique où un musée opère sa mue. Elle rappelle ainsi l'importance du travail d'hommes et de femmes, de conservateur·ices et de technicien·nes pour mener à bien une telle opération. Collections bestiales est un hommage au grand charivari du Vivant et de la mémoire, entremêlant les perspectives humaines et non-humaines sur cette insolite cohabitation muséale. Avant-propos par Ludovic Maggioni, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel. Feuillet photographique par Sarah Adatte

Par MarieMo
Chez Hélice Hélas Editeur

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Auteur

MarieMo

Editeur

Hélice Hélas Editeur

Genre

Divers

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Collections bestiales

MarieMo

Paru le 13/05/2026

104 pages

Hélice Hélas Editeur

20,00 €

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