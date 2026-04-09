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#Roman étranger

La saison des mûres

Ulrika Lagerlöf

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1938, nord de la Suède. Siv, dix-sept ans, est envoyée comme cuisinière dans une cabane de bûcherons isolée. Seule femme parmi dix hommes, elle découvre une vie rude, mais aussi la liberté et l'amour, auprès de Nila, un jeune homme Same. De leur histoire interdite, il ne restera qu'un secret, qui ne sera révélé que bien des années plus tard. 2022. Eva, employée d'une entreprise forestière, revient dans le village de son enfance pour apaiser les tensions autour d'un projet d'exploitation. En fouillant le passé de sa famille, elle découvre l'héritage caché de Siv et la vérité enfouie au coeur des forêts du Norrland.

Par Ulrika Lagerlöf
Chez Buchet-Chastel

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Auteur

Ulrika Lagerlöf

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Littérature scandinave

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La saison des mûres

Ulrika Lagerlöf

Paru le 09/04/2026

Buchet-Chastel

25,00 €

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