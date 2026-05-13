"Quand la nuit joue trop fort" est un recueil de chroniques musicales écrites par Jérôme Mardaga pour Le Vif/Weekend entre 2006 et 2017. Inspirés par les grands mythes et emblèmes de la pop music, Jérôme nous dépeint cet univers, son univers, via des billets d'humeur, tantôt vécus, tantôt rêvés. Nourris aussi par ses nombreux voyages et tournées où de surprenantes rencontres adviennent sans crier gare pour laisser des souvenirs précieux et des anecdotes attachantes. "Quand la nuit joue trop fort" s'étend donc du rock à la musique électronique, en faisant détour par de grandes villes étrangères où l'auteur a posé sa guitare, parfois juste le temps d'un soir.