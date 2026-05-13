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Quand la nuit joue trop fort

Jerome Mardage

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"Quand la nuit joue trop fort" est un recueil de chroniques musicales écrites par Jérôme Mardaga pour Le Vif/Weekend entre 2006 et 2017. Inspirés par les grands mythes et emblèmes de la pop music, Jérôme nous dépeint cet univers, son univers, via des billets d'humeur, tantôt vécus, tantôt rêvés. Nourris aussi par ses nombreux voyages et tournées où de surprenantes rencontres adviennent sans crier gare pour laisser des souvenirs précieux et des anecdotes attachantes. "Quand la nuit joue trop fort" s'étend donc du rock à la musique électronique, en faisant détour par de grandes villes étrangères où l'auteur a posé sa guitare, parfois juste le temps d'un soir.

Par Jerome Mardage
Chez Editions du Caïd

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Auteur

Jerome Mardage

Editeur

Editions du Caïd

Genre

Rock

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Quand la nuit joue trop fort

Jerome Mardage

Paru le 13/05/2026

140 pages

Editions du Caïd

18,00 €

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Scannez le code barre 9782930754604
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