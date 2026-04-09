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Ariane

Jennifer Saint

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Redécouvrez le personnage d'Ariane, princesse de Crète, héroïne oubliée et figure emblématique de la myhtologie grecque. Le roi Minos règne d'une main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus, ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité vaincue d'Athènes envoie douze de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Ariane a entendu trop de contes et de récits dans lesquels les plus faibles, les femmes surtout, subissent les conséquences des actes des puissants. Elle, est déterminée à tracer son propre destin. Et parmi les douze otages, Thésée va lui fournir l'occasion de contrer et fuir la tyrannie de son père. La légende du Labyrinthe s'enclenche. Tour à tour princesse, traitresse, faiseuse de héros... le parcours d'Ariane fut semé d'embuches, à l'instars de celui de sa soeur, Phèdre, mais aussi ponctué de rencontres fabuleuses. En ce temps-là, dieux et héros rodaient sur terre, repoussant les femmes dans l'ombre.

Par Jennifer Saint
Chez Pocket

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Auteur

Jennifer Saint

Editeur

Pocket

Genre

Fantasy

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Ariane

Jennifer Saint trad. Benoît Domis

Paru le 09/04/2026

448 pages

Pocket

9,60 €

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Scannez le code barre 9782266361163
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