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Reflets de conscience

Robin Roy

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La première façon consiste à se rendre invisible en se cachant derrière le miroir. Cette tendance évasive se répercute autant sur le plan personnel, en évitant de porter un regard sur soi, que sur le plan interpersonnel, en cherchant à se soustraire au jugement des autres. La seconde consiste à se sentir invincible en tournant le miroir vers soi. Cette étape essentielle de notre développement personnel exige nécessairement du courage, mais elle a le pouvoir de nous sauver du naufrage. La troisième méthode pour voir la vie consiste à se rendre indivisible en tournant le miroir vers les autres pour les aider à découvrir leur beauté. Cette démarche, qui ne peut s'effectuer qu'en pleine conscience, donne à la vie tout son sens. Pour y parvenir, nous réaliserons ensemble trois initiations : la mort, la naissance et le sacrifice, qui vont donner lieu à des reflets de conscience. Ces initiations constituent un travail pratique et intime, un chemin radical de transformation grâce auquel nous pourrons transcender notre présente condition pour passer de la chenille au papillon. Réaliser ces initiations est un peu comme hériter d'une clé qui déverrouille une porte sur une nouvelle perception du monde qui nous entoure et de celui qui vit en nous. Vous êtes ici pour découvrir la vérité la plus profonde sur vous-même. Le parcours n'est pas basé sur un succès croissant, mais plutôt sur une prise de conscience croissante. Que voulez-vous être dans toute votre gloire ? Qui voulez-vous voir dans le reflet de votre miroir ? Ce livre changera votre regard sur le monde ainsi que votre rapport avec les autres et vous-même, car la vie est le reflet des couleurs qu'on lui donne.

Par Robin Roy
Chez Performance Edition

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Auteur

Robin Roy

Editeur

Performance Edition

Genre

Réussite personnelle

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Reflets de conscience

Robin Roy

Paru le 13/05/2026

196 pages

Performance Edition

18,00 €

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Scannez le code barre 9782925524052
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