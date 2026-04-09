Lorsque Gertie rassemble enfin le courage de quitter le village où elle a grandi, une toute nouvelle vie s'ouvre à elle. Gertie Mooney a toujours eu la tête dans les nuages. Depuis son plus jeune âge, elle se demande à quoi ressemblerait sa vie si elle avait le courage de quitter son village natal au nord de l'Ecosse. Mais à trente ans, Gertie vit toujours dans le cottage familial avec sa mère et sa grand-mère, où les habituées de leur cercle de tricot viennent tous les jours s'adonner à leur passion de la pelote. Le jour où elle voit une annonce pour un appartement au centre-ville, elle tente sa chance et tombe sur Morag, une amie d'école devenue pilote de ligne, qui convoite aussi le logement. Les deux jeunes femmes décident alors de s'installer ensemble. De fil en aiguille, une toute nouvelle vie s'annonce pour Gertie, et quand Morag lui propose de travailler comme hôtesse pour la compagnie aérienne locale, ses plus grands rêves pourraient bien se réaliser...