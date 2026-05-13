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Auto-hypnose & ménopause

Patricia d' Angeli, Patricia D'angeli

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Quand la ménopause bouleverse tout. Elle transforme le corps et l'esprit, parfois avec fracas : bouffées de chaleur, perturbations du sommeil, variations de l'humeur, changements de poids, troubles mnésiques, perturbations de la sphère intime, etc. Révéler ses ressources intérieures grâce à l'auto-hypnose. A travers des exercices guidés et des explications accessibles, ce livre propose une voie douce mais puissante pour retrouver de la maîtrise intérieure. Il invite à apaiser les tempêtes émotionnelles, réharmoniser le sommeil, dissiper les vagues de chaleur, alléger la charge mentale, retisser les liens au sein du couple, renouer avec son propre centre... et bien plus encore. " Un soutien nécessaire pour traverser cette transition avec davantage de calme, de liberté et de confiance. " un QR Code renvoie les lectrices vers la chaîne YouTube de l'autrice où elle met à disposition gratuitement des séances d'hypnose thérapeutique de qualité professionnelle.

Par Patricia d' Angeli, Patricia D'angeli
Chez Editions IFHE

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Auteur

Patricia d' Angeli, Patricia D'angeli

Editeur

Editions IFHE

Genre

Hypnose thérapeutique

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Auto-hypnose & ménopause

Patricia d' Angeli, Patricia D'angeli

Paru le 13/05/2026

172 pages

Editions IFHE

12,00 €

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Scannez le code barre 9782916149639
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