L'incroyable histoire de l'image qui aurait pu changer le cours de la Ve République. Des décennies durant, la rumeur a couru. Il existait une preuve - une ombre dans le passé de François Mitterrand... Il y a ceux qui savaient. Ceux qui faisaient semblant de savoir. Et puis ceux qui, l'ayant vue, ont renoncé à s'en servir... En 1994, le livre du journaliste Pierre Péan, Une jeunesse française, l'expose enfin au grand jour - en couverture. Mitterrand et Pétain, photographiés côte-à-côte, à Vichy : le cliché est accablant. Pire, explosif. Pourquoi, en cinquante ans de combat politique, n'est-elle jamais sortie ? Itinéraire d'une photo qui aura fait trembler la République... " Une enquête captivante. " Le Monde " Une histoire haletante, parfois à peine croyable " Le Figaro Magazine Tous les grands textes de Patrice Duhamel sont chez Pocket