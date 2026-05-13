Crises, colère et opposition

Vous souhaitez conjuguer bienveillance et cadre rassurant dans vos interventions ? Ce guide est pour vous ! Tout en proposant un regard éclairant sur les origines de la colère et de l'opposition, il vous offre des explications accessibles et des outils concrets afin de vous aider à : prévenir l'escalade émotionnelle ; mieux comprendre les réactions de l'enfant ; le soutenir dans le développement de ses habiletés d'autorégulation ; mettre fin à l'argumentation répétitive ; rétablir un climat de calme. Ponctué de faits vécus, de récits cliniques, d'astuces à tester et de réflexions pertinentes, cet ouvrage vous accompagnera dans l'une des sphères les plus exigeantes du rôle parental et éducatif... sans que vous y laissiez votre santé mentale !