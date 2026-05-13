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Crises, colère et opposition

Ariane Hébert, Jade Paré

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Vous souhaitez conjuguer bienveillance et cadre rassurant dans vos interventions ? Ce guide est pour vous ! Tout en proposant un regard éclairant sur les origines de la colère et de l'opposition, il vous offre des explications accessibles et des outils concrets afin de vous aider à : prévenir l'escalade émotionnelle ; mieux comprendre les réactions de l'enfant ; le soutenir dans le développement de ses habiletés d'autorégulation ; mettre fin à l'argumentation répétitive ; rétablir un climat de calme. Ponctué de faits vécus, de récits cliniques, d'astuces à tester et de réflexions pertinentes, cet ouvrage vous accompagnera dans l'une des sphères les plus exigeantes du rôle parental et éducatif... sans que vous y laissiez votre santé mentale !

Par Ariane Hébert, Jade Paré
Chez Editions de Mortagne

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Auteur

Ariane Hébert, Jade Paré

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Psychologie de l'enfant

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Crises, colère et opposition

Ariane Hébert, Jade Paré

Paru le 13/05/2026

250 pages

Editions de Mortagne

22,00 €

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