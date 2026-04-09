Une forêt divisée

A la découverte des tout premiers clans ! La légende commence... Les esprits du Clan des Etoiles ont parlé : pour survivre, les chats des montagnes doivent accroître leur nombre et étendre leur territoire. Et vite. Ciel Bleu est persuadé que le seul moyen d'y parvenir est de rester unis, mais il peine à convaincre et les chefs se divisent les terres. C'est la création des clans. Il est maintenant temps pour les chats de décider où ils veulent vivre et à qui prêter allégeance...