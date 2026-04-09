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#Roman jeunesse

Une forêt divisée

Erin Hunter

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A la découverte des tout premiers clans ! La légende commence... Les esprits du Clan des Etoiles ont parlé : pour survivre, les chats des montagnes doivent accroître leur nombre et étendre leur territoire. Et vite. Ciel Bleu est persuadé que le seul moyen d'y parvenir est de rester unis, mais il peine à convaincre et les chefs se divisent les terres. C'est la création des clans. Il est maintenant temps pour les chats de décider où ils veulent vivre et à qui prêter allégeance...

Par Erin Hunter
Chez Pocket

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Auteur

Erin Hunter

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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Une forêt divisée

Erin Hunter trad. Aude Carlier

Paru le 09/04/2026

384 pages

Pocket

8,30 €

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Scannez le code barre 9782266354448
9782266354448
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