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Mes voyages culinaires

Monelle Godaert

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Jamais deux sans trois ! Monelle poursuit sur sa lancée et partage dans ce nouvel ouvrage une sélection des recettes qu'elle a découvert au fil de ses voyages et adaptées pour les rendre accessibles à nos latitudes et modes de vie à 100 à l'heure. Explorez 10 pays et savourez 80 recettes emblématiques, revisitées avec la touche de @not_so_superflu. Elle y partage le meilleur de chaque destination, à travers des recettes fidèles à son style : simples, rapides, inratables... et toujours irrésistibles ! Du pão de queijo brésilien au salmorejo verde espagnol, des crumpets anglais au bánh mì vietnamien, du mac and cheese américain au croque-monsieur français, des pâtes alla puttanesca italiennes aux bitterballen néerlandaises... autant de voyages et de saveurs accessibles à tous, pour cuisiner le monde depuis sa cuisine. Bom apetite, buen apetito, kali oreksi, enjoy your meal ... et bonne découverte !

Par Monelle Godaert
Chez Solar

|

Auteur

Monelle Godaert

Editeur

Solar

Genre

Tous pays

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Mes voyages culinaires

Monelle Godaert

Paru le 09/04/2026

176 pages

Solar

19,90 €

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Scannez le code barre 9782263194443
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