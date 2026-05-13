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A la lumière d'Orion

Jean-Louis Lefevre

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Depuis la nuit des temps, l'Humanité cherche à décrypter le mystère de ses origines. Ainsi, ce livre nous invite à un voyage initiatique à travers les mythes fondateurs des Dogons, des Touareg et des Hopis, en les soumettant aux principes de l'astrophysique moderne. Nous découvrons d'étonnantes similitudes, suggérant une source de connaissance primordiale et universelle, qui décrit le jeu de deux forces cosmiques complémentaires. Prenant appui sur la théorie de l'évolution stellaire, l'auteur démontre comment ces principes s'unissent, s'engendrent et se réalisent dans le cosmos. Or, c'est dans la constellation d'Orion, le plus fascinant des laboratoires stellaires, que se trouve la clé de cette alchimie céleste. En la décodant avec lui, nous accédons à une nouvelle compréhension de la mécanique des mondes et de la nature profonde de nos propres origines.

Par Jean-Louis Lefevre
Chez Louise Courteau éditrice

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Auteur

Jean-Louis Lefevre

Editeur

Louise Courteau éditrice

Genre

Phénomènes occultes

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A la lumière d'Orion

Jean-Louis Lefevre

Paru le 10/06/2026

250 pages

Louise Courteau éditrice

21,90 €

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Scannez le code barre 9782892394597
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