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Tainted Love

Noemie Doge

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C'est l'histoire d'une trahison. Tu es assise sur un fauteuil qui avale tes fesses et regardes un vieux film. C'est une comédie romantique parce que tu aimes ce genre d'histoire. Un homme, une femme, un père, une mère décédée, un fils, un autre fils, une fille, des falaises, des montagnes, des côtes rocheuses et effrayantes, de hautes herbes, des fougères, des bruyères. Une météo orageuse, des pluies froides. Les personnages sont victimes du temps et de la nuit. La solitude les rend fous, craintifs. Le fils adopté et la fille tombent amoureux. Elle se marie avec un autre. Alors il se venge. Elle meurt. C'est fini. Tu peux aller voir sa tombe, là-bas. J'y dépose régulièrement des fleurs d'églantier, je dessine des toiles d'araignées dans la terre. - Tu penses à elle ? Je pense souvent à elles. La colère me bouscule. C'est pour ça que je dessine. Pour me remémorer ces vies minuscules, faites de lessives, de soupes, de plannings et de morves.

Par Noemie Doge
Chez Editions art&fiction

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Auteur

Noemie Doge

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Mouvements artistiques

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Tainted Love

Noemie Doge

Paru le 16/06/2026

72 pages

Editions art&fiction

19,00 €

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