Le vilain petit canard

Par une belle journée d'été, une cane attend avec impatience l'éclosion des œufs qu'elle couve. L'un après l'autre, les petits canetons sortent de leur coquille. Lorsque le dernier œuf, le plus gros, se brise enfin, il en sort un énorme oisillon gris et pas très joli. Dès lors, ce vilain petit canard devient la risée de tous et finit par s'enfuir. Ce n'est qu'après avoir traversé de dures épreuves qu'il pourra enfin découvrir qui il est véritablement.