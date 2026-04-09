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Le vilain petit canard

Hans Christian Andersen, Henri Galeron

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Par une belle journée d'été, une cane attend avec impatience l'éclosion des œufs qu'elle couve. L'un après l'autre, les petits canetons sortent de leur coquille. Lorsque le dernier œuf, le plus gros, se brise enfin, il en sort un énorme oisillon gris et pas très joli. Dès lors, ce vilain petit canard devient la risée de tous et finit par s'enfuir. Ce n'est qu'après avoir traversé de dures épreuves qu'il pourra enfin découvrir qui il est véritablement.

Par Hans Christian Andersen, Henri Galeron
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Hans Christian Andersen, Henri Galeron

Editeur

Editions Gallimard

Genre

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Le vilain petit canard

Hans Christian Andersen, Henri Galeron trad. Régis Boyer

Paru le 09/04/2026

32 pages

Editions Gallimard

5,50 €

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Scannez le code barre 9782075236461
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