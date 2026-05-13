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L'hygiène intestinale m'a sauvée

Dominique Bréant

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Après avoir enchaîné fatigue chronique, endométriose, fibromyalgie, burn-out, des douleurs de la tête aux pieds et l'annonce du fauteuil-roulant par son kinésithérapeute, au bout du bout, Dominique Bréant a cerné son objectif : il s'agissait d'entrer dans un processus où le Vivant est fluidité et circulation. Son postulat de départ : alors qu'on entend que la maladie démarrerait dans le côlon, elle a fait le pari que sa vitalité prendra sa source dans un côlon en pleine forme ! Non seulement elle a validé son hypothèse et son auto-guérison a été accessible " simplement " mais cerise sur le gâteau, son bien-être a été total, physique, émotionnel et mental. Elle déroule son parcours élémentaire et joyeux (novembre 2013 à fin 2017) vers sa force de Vie et sa renaissance. En outre, elle a préféré attendre pratiquement une décennie afin d'attester de la stabilité de son équilibre. Son cheminement hors des sentiers battus est avant tout une ode à la Liberté !

Par Dominique Bréant
Chez Pietteur Marco

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Auteur

Dominique Bréant

Editeur

Pietteur Marco

Genre

Autres maux

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L'hygiène intestinale m'a sauvée

Dominique Bréant

Paru le 13/05/2026

130 pages

Pietteur Marco

8,00 €

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