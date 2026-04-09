Adrien Borel (1886-1966) est le psychanalyste de Georges Bataille, Michel Leiris, Colette Peignot, et de nombreux autres patients moins connus. Il est en même temps le point de passage d'une époque incandescente et le point d'ancrage de la folie des astres qui la traversent. Ce livre n'est pas une biographie mais un roman qui écoute ce qui surgit chez le psychanalyste. Ici se touchent de près : le sexe, les rêves, la montée du fascisme et la révolution. Le cabinet est le laboratoire d'un désir en mutation, la chambre d'écho du soulèvement général.