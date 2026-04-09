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#Roman francophone

Adrien Borel

Mathilde Girard

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Adrien Borel (1886-1966) est le psychanalyste de Georges Bataille, Michel Leiris, Colette Peignot, et de nombreux autres patients moins connus. Il est en même temps le point de passage d'une époque incandescente et le point d'ancrage de la folie des astres qui la traversent. Ce livre n'est pas une biographie mais un roman qui écoute ce qui surgit chez le psychanalyste. Ici se touchent de près : le sexe, les rêves, la montée du fascisme et la révolution. Le cabinet est le laboratoire d'un désir en mutation, la chambre d'écho du soulèvement général.

Par Mathilde Girard
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Mathilde Girard

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Adrien Borel

Mathilde Girard

Paru le 09/04/2026

114 pages

Editions Gallimard

16,00 €

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Scannez le code barre 9782073147899
9782073147899
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