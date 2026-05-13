La foi expliquée (I), Le Credo, mérite d'être connu du public francophone parce que l'expérience de catéchiste et le style de son auteur en font un outil très appréciable : simplicité et profondeur vont de pair même pour affronter les sujets les plus difficiles. Le lecteur sera frappé par la fraîcheur de ses arguments qui ne peuvent qu'encourager la pratique de la vie chrétienne. Au début de chaque chapitre sont indiquées les références du Catéchisme de l'Eglise catholique qui se rapportent au même sujet, afin que le lecteur puisse approfondir les points abordés.