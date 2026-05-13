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La foi expliquée

Leo Trese, Leo-John Trese

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La foi expliquée (I), Le Credo, mérite d'être connu du public francophone parce que l'expérience de catéchiste et le style de son auteur en font un outil très appréciable : simplicité et profondeur vont de pair même pour affronter les sujets les plus difficiles. Le lecteur sera frappé par la fraîcheur de ses arguments qui ne peuvent qu'encourager la pratique de la vie chrétienne. Au début de chaque chapitre sont indiquées les références du Catéchisme de l'Eglise catholique qui se rapportent au même sujet, afin que le lecteur puisse approfondir les points abordés.

Par Leo Trese, Leo-John Trese
Chez Le Laurier

|

Auteur

Leo Trese, Leo-John Trese

Editeur

Le Laurier

Genre

Catéchèse adultes

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La foi expliquée

Leo Trese, Leo-John Trese

Paru le 13/05/2026

200 pages

Le Laurier

15,00 €

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