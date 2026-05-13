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Un chemin qui vous appartient

Angélique Vogt

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Angélique Vogt est praticienne en développement personnel et notamment formée au management positif. Cette passionnée de pédagogie vous invite dans ses livres à adopter différentes méthodes et pratiques pour vous sentir mieux au quotidien. Dans ce nouvel opus, toujours plein de couleurs chaleureuses, vous découvrirez plein de nouvelles pistes, conseils, techniques et exercices qui vous permettront de devenir le leader de votre vie. Vous apprendrez à utiliser les ressources nécessaire pour réinventer votre quotidien et enfin oser mettre en oeuvre vos rêves et vos projets. En utilisant des méthodes éprouvées, telles l'auto-hypnose ou l'Ikigai, vous quitterez enfin votre zone de confort et ferez de la créativité, de l'ouverture et de la confiance les nouveaux moteurs à votre quotidien.

Par Angélique Vogt
Chez Bussière

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Auteur

Angélique Vogt

Editeur

Bussière

Genre

Connaissance de soi

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Un chemin qui vous appartient

Angélique Vogt

Paru le 13/05/2026

186 pages

Bussière

16,90 €

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