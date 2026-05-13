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#Essais

Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi

Clément Bosqué

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Quand le courage tremble, quand l'élan retombe, comment tenir ? On se croit éteint. Pourtant, il se pourrait qu'au fond de soi, la braise soit encore vive. Ce livre est pour ceux qui traversent ces moments-là et qui voudraient que la flamme reprenne. Cette flamme, en philosophie, porte un nom : la force d'âme. Héritière des sagesses antiques, attentive à nos fragilités contemporaines, la force d'âme n'est en rien spectaculaire. Ni héroïsme ni bravoure, elle se manifeste dans la simplicité : écoute, attente, persévérance, résilience... En courts chapitres, Clément Bosqué nous invite à penser autrement cette vertu qui nous tient debout. De Montaigne à Epictète, en passant par Jankélévitch et Leonard Cohen, il tisse un dialogue entre philosophie, littérature et expérience ordinaire. Une écriture limpide, nourrie de références et de poésie, pour ranimer notre feu intérieur.

Par Clément Bosqué
Chez Editions Oxus

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Auteur

Clément Bosqué

Editeur

Editions Oxus

Genre

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Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi

Clément Bosqué

Paru le 13/05/2026

96 pages

Editions Oxus

12,00 €

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