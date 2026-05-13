Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi

Quand le courage tremble, quand l'élan retombe, comment tenir ? On se croit éteint. Pourtant, il se pourrait qu'au fond de soi, la braise soit encore vive. Ce livre est pour ceux qui traversent ces moments-là et qui voudraient que la flamme reprenne. Cette flamme, en philosophie, porte un nom : la force d'âme. Héritière des sagesses antiques, attentive à nos fragilités contemporaines, la force d'âme n'est en rien spectaculaire. Ni héroïsme ni bravoure, elle se manifeste dans la simplicité : écoute, attente, persévérance, résilience... En courts chapitres, Clément Bosqué nous invite à penser autrement cette vertu qui nous tient debout. De Montaigne à Epictète, en passant par Jankélévitch et Leonard Cohen, il tisse un dialogue entre philosophie, littérature et expérience ordinaire. Une écriture limpide, nourrie de références et de poésie, pour ranimer notre feu intérieur.