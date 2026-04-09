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Bien manger pendant son cancer

Solveig Darrigo-Dartinet

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Bien manger pendant les traitements contre le cancer peut être un véritable défi. Nausées, fatigue, altération du goût ou de l'odorat, aphtes... viennent souvent perturber l'appétit et le plaisir des repas. Pourtant, l'alimentation joue un rôle essentiel dans le parcours de soins¿ : elle aide à préserver l'énergie, à maintenir la masse musculaire, à garder le moral et à entretenir le lien social précieux que constituent les moments passés à table. Atteinte d'un cancer en 2021, Solveig Darrigo-Dartinet propose un guide concret et bienveillant dans lequel elle décrypte les principaux effets secondaires liés aux différents traitements et partage des solutions simples pour les atténuer¿ : repas fractionnés, plats froids, choix d'ingrédients riches en vitamines, astuces antifatigue... Elle rassemble ensuite 80 recettes rapides, accessibles et testées pendant sa maladie. Du petit déjeuner au dîner en passant par les en-cas et les desserts, chacune est accompagnée d'astuces pour simplifier la préparation ou pour adapter les plats aux symptômes. Préface du professeur Alain Toledano, cancérologue et cofondateur de l'institut Rafaël santé intégrative - surnommé "¿la maison de l'après-cancer¿" -, à Levallois-Perret.

Par Solveig Darrigo-Dartinet
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Solveig Darrigo-Dartinet

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Diététiques

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Bien manger pendant son cancer

Solveig Darrigo-Dartinet

Paru le 09/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

17,50 €

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Scannez le code barre 9782073125026
9782073125026
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