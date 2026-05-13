L'évangile secret de saint Joseph

Découvrez Saint Joseph, homme juste et silencieux, charpentier de Nazareth dont la vie parle plus que les mots. Sans rechercher la gloire, il marche avec Dieu, protège Jésus et soutient Marie avec un amour discret mais profond. Ce livre vous invite à entrer dans son intimité, à ressentir ses doutes, sa foi inconditionnelle et son émerveillement devant le mystère divin. A travers des mots simples et puissants, explorez les joies, les renoncements et l'obéissance d'un homme qui choisit de donner sa vie pleinement sans tout comprendre. Plus qu'un profil spirituel, Saint Joseph devient un compagnon sur notre chemin, dont les silences inspirent, dont la foi éclaire nos peurs, et dont l'exemple rappelle que l'humilité et l'amour véritable construisent un héritage éternel. Une oeuvre touchante qui rend accessible la grandeur d'un quotidien profondément sacré.