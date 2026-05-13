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Unordinary Tome 4

Uru-chan Uru-chan, Uru-chan

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Séraphina est devenue la cible du lycée. Désormais réduite au statut de zéro elle doit apprendre à se battre sans pouvoirs auprès de John. Mais même les meilleures techniques de combat n'empêchent pas son harcèlement d'empirer... Remi, Isen et Blyke poursuivent, eux, leur enquête sur EMBER et essayent de leur tendre un piège. Mais sont-ils vraiment de taille à affronter cette organisation criminelle ? Au milieu de tout ça, John s'efforce de défendre Séraphina anonymement, mais quand Arlo le lâche et que le pire s'annonce pour elle, les principes de John menacent de s'écrouler... Le célèbre WEBTOON unOrdinary prend vie dans ce roman graphique plein d'action et de suspense. avec un chapitre inédit !

Par Uru-chan Uru-chan, Uru-chan
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Uru-chan Uru-chan, Uru-chan

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Global Manga/type mixte

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Unordinary Tome 4

Uru-chan Uru-chan, Uru-chan trad. Charlotte Connan de Vries, Karolina Kubik

Paru le 13/05/2026

366 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

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