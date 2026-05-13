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Le temps des saisons dans l'estampe japonaise

Hazan, Xxx

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Dans l'art japonais, la représentation des saisons témoigne d'une sensibilité profonde à la nature. L'estampe japonaise, en particulier, invite à contempler la beauté du monde dans sa perpétuelle évolution. Plus que de simples repères temporels, les saisons incarnent une philosophie de la vie et deviennent un miroir de l'âme humaine, où la nature, toujours changeante, révèle la beauté fragile du temps qui passe. Véritable célébration des saisons, cet ouvrage déploie plus de quatre-vingts oeuvres parmi les plus célèbres du genre. Grands voyageurs et passionnés de paysages, les artistes tels que Hokusai, Hiroshige ou encore Hasui rendent un hommage virtuose à une nature éblouissante et éternelle, et nous invitent à redécouvrir la beauté simple des cerisiers en fleur au printemps, à goûter la fraîcheur d'un soir d'automne, à contempler les premières neiges immaculées, à "vivre uniquement l'instant présent" . La collection "Estampes japonaises" propose de découvrir les plus célèbres oeuvres de cet art japonais, mais aussi des créations plus contemporaines inspirées des grands maîtres de l'ukiyo-e. Une reliure originale et inédite permet de déployer et de contempler au plus près la beauté des compositions. Ornementé d'un noeud soyeux, chacun de ces livres célèbre une thématique emblématique de cet art poétique et populaire qui aujourd'hui encore fascine.

Par Hazan, Xxx
Chez Hazan

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Auteur

Hazan, Xxx

Editeur

Hazan

Genre

Ecrits sur l'art

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Le temps des saisons dans l'estampe japonaise

Hazan, Xxx

Paru le 13/05/2026

136 pages

Hazan

20,00 €

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