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#Roman francophone

Un désir nommé Gatsby

Daniel Hurstel

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Le mythe de Gatsby, au coeur d'un récit qui interroge les ambitions déçues de son créateur ; un premier roman d'une grande finesse psychologique qui se penche sur le cas passionnant de F. Scott Fitzgerald. Los Angeles, Forest Lawn Cemetery. Un homme vient s'assoir devant le mausolée du grand producteur Irving Thalberg. Nous sommes le 29 février 1940, et ce soir, au Cocoanut Grove, dans l'enceinte du très chic hôtel Ambassador, aura lieu la cérémonie des Oscars. Probablement ivre, à l'évidence épuisé, l'homme s'allonge sur le banc. Cet homme, c'est Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le Magnifique . A le voir s'écrouler ainsi, on comprend qu'il est " au bout du chemin ". Et cependant, le voici emporté dans une aventure onirique. Un songe le transporte à la fin des années 1920. Il s'imagine encore fringant, faisant route avec son ami et concurrent Hemingway vers le tournage d'une adaptation à l'écran de Gatsby le Magnifique - une aubaine pour ce roman qui ne se vend pas très bien. Le rêve reconstruit la réalité, mêlant personnages fictifs issus de l'oeuvre de l'écrivain et personnages réels, éléments biographiques et événements historiques. Un fantasme cinématographique par lequel Fitzgerald se raconte, dévoile son idéal, ce qu'il aurait aimé faire si l'inspiration, l'amour, l'amitié, l'été, la jeunesse n'étaient pas aussi tragiquement périssables ! Car, dans la réalité, Thalberg est mort, Zelda délire à l'asile, la villa des Murphy est définitivement abandonnée, Hemingway l'a supplanté, la guerre a commencé en Europe. Le destin de Gatsby et celui de son auteur se regardent, s'interrogent dans ce monde décidément sans charité, où la mélancolie tient lieu de dernière compagne. Tout est épuisé, l'homme, ses rêves, sa littérature. C'en est trop. Le coeur lâche. C'est la première alerte cardiaque. Dans dix mois, Fitzgerald sera mort.

Par Daniel Hurstel
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Daniel Hurstel

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

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Un désir nommé Gatsby

Daniel Hurstel

Paru le 28/05/2026

352 pages

Le Cherche Midi

21,00 €

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