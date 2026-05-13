Kristopher Jansma renoue avec la veine intime et sensible de son best-seller New York Odyssée . A quatre-vingts ans, Mieke Geborn mène une vie tranquille dans sa maison située sur la côte du New Jersey. Elle se réjouit d'accueillir bientôt son petit-fils, Will, accompagné de sa femme, Teru. Mais l'arrivée du jeune couple déclenche une onde de choc imprévisible, une plongée brutale dans le passé. Confronté à des difficultés dans son mariage, Will pose de nombreuses questions à sa grand-mère, notamment sur son père absent. Et pour ne pas se dérober, Mieke n'a pas d'autre choix que de revivre les heures sombres de sa jeunesse en Hollande. Elle y a connu l'Hiver de la faim, une famine dévastatrice organisée par l'occupant nazi. Ses souvenirs mêlent l'émerveillement de l'enfance à l'horreur de la guerre et l'angoisse des persécutions. Sa mémoire remonte alors la piste de traumas hérités des générations passées. Avec Le Dernier des refuges , Kristopher Jansma signe une impressionnante fresque familiale et historique. Romancier surdoué capable de conjuguer les époques et les registres les plus variés, il crée ici une galerie de personnages attachants et inoubliables. Son récit impressionne autant par sa maîtrise narrative que par l'émotion qu'il distille, et s'impose comme un grand texte sur la mémoire et la transmission