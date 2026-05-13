Une sonate pour Rudy

Un roman noir sur la loi du plus fort, récompensé par 9 prix littéraires. Nicolas a un vrai talent pour la flûte traversière. Lorsqu'il joue, le temps s'arrête, il se sent plus vivant que jamais. Mais son beau-père a trouvé un travail dans une autre ville et il doit renoncer à la " classe à horaire aménagé musique " qu'offrait son collège. Dans son nouvel établissement, il est pris en grippe dès le premier jour par Dylan, un petit caïd provocateur auquel personne n'ose s'opposer. Déterminé à se défendre seul, Nicolas se retrouve bientôt entraîné dans la mécanique implacable de la violence.