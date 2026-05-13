Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Sécessions

Olivier Sebban

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Savannah (Géorgie), un soir d'été 1840. Elijah fuit après avoir assassiné son frère David. Amos, son père, se jette alors à sa poursuite à travers la nature sauvage du Vieux Sud des Etats-Unis, comprenant qu'il n'est pas étranger à la rivalité tragique entre ses deux enfants. On apprendra bientôt que de la liaison adultère qu'Elijah a eue avec la femme de son frère, un fils, Isaac, est né. Il sera élevé par ses grands-parents dans le culte de celui qu'il pense être son père, avant de s'engager au début de la guerre de Sécession du côté des Confédérés. Mû par un désir de vengeance, il partira sur les traces de l'homme qu'il prend pour son oncle. Dans cette fresque romanesque couvrant trente ans d'une période décisive de l'histoire des Etats-Unis, qui nous mène des plaines du Vieux Sud au Chicago et au New York modernes, dont on assiste à la naissance, l'auteur retrace dans une prose vivante et imagée le destin singulier d'une famille juive américaine. "Sécessions" est le quatrième roman d'Olivier Sebban.

Par Olivier Sebban
Chez Rivages

|

Auteur

Olivier Sebban

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sécessions par Olivier Sebban

Commenter ce livre

 

Sécessions

Olivier Sebban

Paru le 13/05/2026

352 pages

Rivages

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743671150
9782743671150
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.