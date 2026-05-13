Savannah (Géorgie), un soir d'été 1840. Elijah fuit après avoir assassiné son frère David. Amos, son père, se jette alors à sa poursuite à travers la nature sauvage du Vieux Sud des Etats-Unis, comprenant qu'il n'est pas étranger à la rivalité tragique entre ses deux enfants. On apprendra bientôt que de la liaison adultère qu'Elijah a eue avec la femme de son frère, un fils, Isaac, est né. Il sera élevé par ses grands-parents dans le culte de celui qu'il pense être son père, avant de s'engager au début de la guerre de Sécession du côté des Confédérés. Mû par un désir de vengeance, il partira sur les traces de l'homme qu'il prend pour son oncle. Dans cette fresque romanesque couvrant trente ans d'une période décisive de l'histoire des Etats-Unis, qui nous mène des plaines du Vieux Sud au Chicago et au New York modernes, dont on assiste à la naissance, l'auteur retrace dans une prose vivante et imagée le destin singulier d'une famille juive américaine. "Sécessions" est le quatrième roman d'Olivier Sebban.