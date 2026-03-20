Quinze années se sont écoulées, mais pour Jeanne, rien ne s'est effacé. Elle se remémore sa rencontre aussi improbable que bouleversante, lorsqu'elle avait cinquante-deux ans, avec Fernando, de treize ans son cadet, son opposé absolu. Ce qui n'aurait dû être qu'un éblouissement amoureux se mue inexorablement en une mécanique plus sombre. Durant cinq années, oscillant entre fascination et emprise, Jeanne bataille dans une relation dont les contours se troublent peu à peu, jusqu'à ne plus distinguer la frontière entre l'amour et l'abîme.