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#Roman francophone

Fernando

Claire Mida

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Quinze années se sont écoulées, mais pour Jeanne, rien ne s'est effacé. Elle se remémore sa rencontre aussi improbable que bouleversante, lorsqu'elle avait cinquante-deux ans, avec Fernando, de treize ans son cadet, son opposé absolu. Ce qui n'aurait dû être qu'un éblouissement amoureux se mue inexorablement en une mécanique plus sombre. Durant cinq années, oscillant entre fascination et emprise, Jeanne bataille dans une relation dont les contours se troublent peu à peu, jusqu'à ne plus distinguer la frontière entre l'amour et l'abîme.

Par Claire Mida
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Claire Mida

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Fernando

Claire Mida

Paru le 20/03/2026

84 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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Scannez le code barre 9791043704345
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