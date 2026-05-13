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Rideau pour le commissaire Ricciardi

Giovanni maurizio De, Maurizio De Giovanni

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1933, entre Noël et le Nouvel An. Comme chaque soir sur scène, le grand comédien Michelangelo Gelmi tire sur Fedora, sa jeune et magnifique femme. Mais ce soir-là, l'arme n'est pas chargée à blanc, et le coup de feu part sous les yeux de Gelmi et des spectateurs interdits. Gelmi a beau clamer son innocence, personne ne le croit, mais cette scène de théâtre macabre ne trompe pas le commissaire Ricciardi, qui se lance à la recherche du véritable assassin. Avec la chanson napolitaine Rundinella en fond, on suit la dixième enquête de Ricciardi, où les hommes font comme les hirondelles et migrent de l'amour à la trahison, d'un rêve à l'autre, et où l'exil et le retour se confondent.

Par Giovanni maurizio De, Maurizio De Giovanni
Chez Rivages

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Auteur

Giovanni maurizio De, Maurizio De Giovanni

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

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Rideau pour le commissaire Ricciardi

Giovanni maurizio De, Maurizio De Giovanni trad. Odile Rousseau

Paru le 13/05/2026

352 pages

Rivages

9,50 €

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Scannez le code barre 9782743670986
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