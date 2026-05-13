Rideau pour le commissaire Ricciardi

1933, entre Noël et le Nouvel An. Comme chaque soir sur scène, le grand comédien Michelangelo Gelmi tire sur Fedora, sa jeune et magnifique femme. Mais ce soir-là, l'arme n'est pas chargée à blanc, et le coup de feu part sous les yeux de Gelmi et des spectateurs interdits. Gelmi a beau clamer son innocence, personne ne le croit, mais cette scène de théâtre macabre ne trompe pas le commissaire Ricciardi, qui se lance à la recherche du véritable assassin. Avec la chanson napolitaine Rundinella en fond, on suit la dixième enquête de Ricciardi, où les hommes font comme les hirondelles et migrent de l'amour à la trahison, d'un rêve à l'autre, et où l'exil et le retour se confondent.