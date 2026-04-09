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Cinésoliste

Philippe Collin, Guillaume Louet

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Cinéaste rare, auteur de films et de documentaires d'une modernité infracassable (Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant, Marcel Duchamp, Dada...). Artiste aux partis pris avant-gardistes, épris de culture dite populaire (chanson, music-hall), il a exercé, à partir des années 1970, son talent de critique de cinéma dans le magazine Elle pendant 27 ans et l'émission de radio Le Masque et la Plume, pendant 15 ans, où son style aigu, voire tranchant, fait merveille. De Monsieur Verdoux de Chaplin (son film de chevet) à Chantal Akerman, en passant par Alain Cavalier (son ami depuis leurs années à l'idhec), de Rob Reiner ou Jia ZhangKe, cette anthologie dessine une histoire du cinéma indiscutablement personnelle. L'ouvrage est complété par une des entretiens entre Philippe Collin et Guillaume Louet. Noël Herpe en signe la préface.

Par Philippe Collin, Guillaume Louet
Chez Marest éditions

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Auteur

Philippe Collin, Guillaume Louet

Editeur

Marest éditions

Genre

Essais

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Cinésoliste

Philippe Collin, Guillaume Louet

Paru le 09/04/2026

272 pages

Marest éditions

22,00 €

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Scannez le code barre 9791096535897
9791096535897
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