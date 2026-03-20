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Les trois soeurs et les voleuses d'ex de ma vie

Ange Caroline

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Les trois soeurs et les voleuses d'ex de ma vie est un récit à la fois comique, brut, émouvant et saisissant, où la réalité de la vie familiale se dévoile sans retenue. Espoir, la benjamine, raconte comment, pendant des années, ses soeurs ont volé ses compagnons, trahi sa confiance et transformé chaque histoire amoureuse en un véritable champ de bataille. Entre soirées endiablées, scènes inattendues, trahisons masquées et situations aussi absurdes qu'inévitables, Espoir apprend peu à peu à se respecter, à poser des limites et à se reconstruire. Cet ouvrage est un témoignage qui prouve que l'on peut rire de tout, même du pire, à condition d'en sortir plus forte.

Par Ange Caroline
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Ange Caroline

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Les trois soeurs et les voleuses d'ex de ma vie

Ange Caroline

Paru le 20/03/2026

48 pages

Le Lys Bleu

10,00 €

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Scannez le code barre 9791043701085
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