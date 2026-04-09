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#Roman francophone

Le sac rouge

Simone Berno

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Parce qu'elles ont, l'une et l'autre, mis en évidence leur sac rouge sur une table de brasserie, deux femmes se rencontrent et s'interrogent. Ce sac rouge, est-ce bien un signe de reconnaissance pour un rendez-vous pris sur un site de rencontre ? Serait-ce le même homme ? Qu'est-ce que cette femme-là, d'un âge déjà mûr, vient chercher avec un tel rendez-vous ? Et l'autre, pourquoi est-elle là aussi ? Et comment ça marche les sites de rencontres ? Est-ce qu'on y trouve l'amour ? Vraiment est-ce bien raisonnable, ou faut-il bannir toute raison et oser l'aventure ? Avant que quelque chose ne se passe, ces deux femmes sont là avec leur sac rouge, elles attendent. Et c'est dans cette attente que se révèlent des vérités sur leur quête d'amour, leurs désirs, leur désespoir et peut-être leur espoir encore. Et finalement...

Par Simone Berno
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Simone Berno

Editeur

Les Impliqués

Genre

Théâtre - Pièces

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Le sac rouge

Simone Berno

Paru le 09/04/2026

52 pages

Les Impliqués

10,00 €

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Scannez le code barre 9791042815295
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