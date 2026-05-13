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#Roman francophone

Le codicille des ombres

Olivier Sebban

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Marseille, 1720. La peste enferme la ville derrière ses murailles. Au coeur du chaos, un enfant huron s'évanouit dans la nuit. Au même moment, un homme fuit vers les terres sauvages du Nouveau Monde. Des ruelles contaminées aux forêts d'Amérique, leurs destins se croisent et se répondent dans une fresque puissante où l'Histoire devient chair. Avec Le codicille des ombres, Olivier Sebban signe un grand roman d'aventures traversé par une question brûlante : que reste-t-il de l'homme lorsque tout s'effondre ? Olivier Sebban est l'auteur de nombreux romans, dont Le jour de votre nom (Seuil, 2009, prix François-Victor Noury de l'Institut de France), Sécessions (Rivages, 2016) et Maintenant que l'hiver (Rivages, 2024).

Par Olivier Sebban
Chez Rivages

|

Auteur

Olivier Sebban

Editeur

Rivages

Genre

XVIIe siècle

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Le codicille des ombres

Olivier Sebban

Paru le 13/05/2026

269 pages

Rivages

21,00 €

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Scannez le code barre 9782743670931
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