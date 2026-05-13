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Mon organiseur de prof de collège-lycée

Bazar Lutin, Soline Bourdeverre-Veyssiere, Lutin Bazar

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N° 1 des organiseurs pour les enseignant·es. Retrouvez la 4e édition de ce compagnon tout-en-un des enseignant·es du secondaire, conçu par Lutin Bazar et Soline Bourdeverre-Veyssiere (@Solineseveiller), pour planifier au mieux votre année scolaire 2026-2027. Plébiscité par des milliers d'enseignants, Mon Organiseur de prof de Collège-Lycée est LE COMPAGNON pour planifier au mieux votre année scolaire 2026-2027 et vous simplifier la vie ! Les enseignantes blogueuses Lutin Bazar et Soline Bourdeverre-Veyssiere (@Solineseveiller - 112 000 followers) l'ont spécialement conçu pour répondre aux besoins des profs de collège/lycée . Un outil pratique, bien pensé et joliment illustré : 224 pages, format A4, couverture rigide et solide, reliure spirale, 2 pochettes pour ranger les documents importants. Vous y trouverez : - Les infos pratiques sur l'établissement et l'équipe - Les outils pour organiser son enseignement (matériel, projets, intervenants et sorties, heures supplémentaires, programmations...) - Un planning annuel pour noter les grands rendez-vous - Deux emplois du temps (semaine A/1 et semaine B/2) - Un cahier journal/agenda : une double page par semaine, avec to-do list, notes... - Une double page chaque mois avec un conseil pédagogique, le calendrier mensuel, une citation à méditer, un coloriage zen - Un cahier de suivi des élèves et d'évaluation pensé pour 10 classes (listes de 36 élèves, suivis pédagogiques, plans de classe...) - Des pages de notes Souvent copié, jamais égalé, cet organiseur évolue chaque année pour répondre toujours mieux à vos besoins.

Par Bazar Lutin, Soline Bourdeverre-Veyssiere, Lutin Bazar
Chez Retz

|

Auteur

Bazar Lutin, Soline Bourdeverre-Veyssiere, Lutin Bazar

Editeur

Retz

Genre

Pédagogie

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Mon organiseur de prof de collège-lycée

Bazar Lutin, Soline Bourdeverre-Veyssiere, Lutin Bazar

Paru le 13/05/2026

Retz

19,90 €

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