Moi, quand je me réincarne en slime - Trinité Tome 10

Découvrez les nouvelles aventures à Tempest de trois héroïnes pleines d'énergie dans ce nouveau spin-off de Moi, quand je me réincarne en Slime ! Alors que nos trois héroïnes et Tôka se trouvent sous les remparts de la capitale d'Englasie et s'apprêtent à prendre le chemin de Tempest, elles tombent dans un guet-apens tendu par Jax, un des bastions de Lubérios. Ce dernier est accompagné de trois acolytes redoutables : Peyn l'épéiste, que Phos a déjà affronté par le passé, Rahan, un ex-membre de l'Orthros, et un lugubre magicien. Phos, Stella et Nemu pourront-elles tenir tête à des adversaires de ce calibre ? Sauront-elles mettre à profit les expériences acquises au cours de leurs pérégrinations et les leçons de combat dispensées par sa majesté le chat ?