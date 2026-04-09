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Moi, quand je me réincarne en slime - Trinité Tome 10

Tae Tono, Fuse

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Découvrez les nouvelles aventures à Tempest de trois héroïnes pleines d'énergie dans ce nouveau spin-off de Moi, quand je me réincarne en Slime ! Alors que nos trois héroïnes et Tôka se trouvent sous les remparts de la capitale d'Englasie et s'apprêtent à prendre le chemin de Tempest, elles tombent dans un guet-apens tendu par Jax, un des bastions de Lubérios. Ce dernier est accompagné de trois acolytes redoutables : Peyn l'épéiste, que Phos a déjà affronté par le passé, Rahan, un ex-membre de l'Orthros, et un lugubre magicien. Phos, Stella et Nemu pourront-elles tenir tête à des adversaires de ce calibre ? Sauront-elles mettre à profit les expériences acquises au cours de leurs pérégrinations et les leçons de combat dispensées par sa majesté le chat ?

Par Tae Tono, Fuse
Chez Kurokawa

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Auteur

Tae Tono, Fuse

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Moi, quand je me réincarne en slime - Trinité Tome 10

Tae Tono, Fuse trad. Ryoko Akiyama

Paru le 09/04/2026

160 pages

Kurokawa

7,95 €

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Scannez le code barre 9791042021849
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