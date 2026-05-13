Liens de sang

La reine du thriller psychologique s'invite dans vos insomnies avec une nouvelle enquête haletante, pleine de rebondissements et d'émotion. Une travailleuse sociale assassinée d'un coup de couteau en plein coeur. Une toxicomane retrouvée morte, tuée selon le même mode opératoire. A priori aucun lien entre les victimes. Pourtant, la capitaine de police Kim Stone en est convaincue : ces deux crimes ne sont pas un hasard, mais une signature. Celle d'un tueur méthodique, calculateur. Alors que les nerfs de Stone sont déjà mis à rude épreuve par cette enquête, la réapparition d'un fantôme du passé vient l'ébranler davantage. Alexandra Thorne, psychiatre brillante et sociopathe manipulatrice, emprisonnée grâce à Kim, veut pousser celle-ci à affronter sa blessure la plus intime : sa mère. Entre la menace d'un serial killer aussi sadique qu'imprévisible et celle d'une ennemie qui organise sa destruction dans l'ombre d'une prison, Kim plonge dans un cauchemar dont le réveil pourrait être aussi brutal que mortel...