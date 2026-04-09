Mon abécédaire aimanté des animaux

95 aimants pour découvrir les animaux, s'entraîner à lire et à écrire en autonomie. Un grand livre accordéon aimanté, pour s'amuser avec les lettres et les mots et apprendre à lire et à écrire. L'apprentissage se fait pas à pas. On débute avec l'alphabet, puis plus de 20 mots à recomposer avec les 70 aimants. Les enfants sont accompagnés grâce aux modèles. Puis, au verso, un grand décor permet de mettre en scène les 25 aimants animaux et d'inventer mille histoires. Un premier pas vers l'écriture et la lecture, mêlant apprentissage, jeu et imagination !