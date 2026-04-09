Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Mon abécédaire aimanté des animaux

Darshika Varma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
95 aimants pour découvrir les animaux, s'entraîner à lire et à écrire en autonomie. Un grand livre accordéon aimanté, pour s'amuser avec les lettres et les mots et apprendre à lire et à écrire. L'apprentissage se fait pas à pas. On débute avec l'alphabet, puis plus de 20 mots à recomposer avec les 70 aimants. Les enfants sont accompagnés grâce aux modèles. Puis, au verso, un grand décor permet de mettre en scène les 25 aimants animaux et d'inventer mille histoires. Un premier pas vers l'écriture et la lecture, mêlant apprentissage, jeu et imagination !

Par Darshika Varma
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Darshika Varma

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon abécédaire aimanté des animaux par Darshika Varma

Commenter ce livre

 

Mon abécédaire aimanté des animaux

Darshika Varma

Paru le 09/04/2026

Editions Auzou

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039574846
9791039574846
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.