Sous la surface

" Bientôt, se dit-elle, je prendrai le train pour rentrer chez moi. Je retrouverai les filles. Nous mangerons, nous jouerons, nous lirons. Et je reprendrai le cours de ma propre vie. " Margaret grandit dans une banlieue américaine aisée avec ses parents et son frère aîné. Mais l'été de ses dix ans, son enfance faite de pancakes, de plongeons dans la piscine et de nuits à la belle étoile prend fin brutalement. Et son propre foyer devient la source d'un danger qu'elle décide de taire. Vingt-cinq ans plus tard, Margaret navigue entre les tensions avec son ex-mari et les joies d'une nouvelle aventure avec son amant. Autour d'elle, on évoque le mouvement #MeToo et une parole libérée à laquelle elle a du mal à s'identifier. De retour à la maison de ses parents avec ses deux filles pour une réunion de famille, les blessures anciennes refont surface et Margaret doit se confronter à son rôle de mère à l'aune de ce qu'elle a vécu. Avec une plume vivace et une perspicacité psychologique rare, Honor Jones ausculte les rôles de mère et de fille avec une tendresse infinie et explore ce qui se trouve de l'autre côté du silence.