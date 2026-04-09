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#Album jeunesse

Le printemps

Mr Iwi

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Découvre le printemps grâce à ses odeurs emblématiques et à des devinettes amusantes dans ce tout nouveau livre à sentir ! Chaque double-page associe une odeur emblématique du printemps à une couleur et à de jolies illustrations enfantines, adaptées à la tranche d'âge. Pour les plus curieux, des jeux et des devinettes pour apprendre tout en s'amusant, et des flaps à soulever pour découvrir les 7 odeurs à frotter en entraînant sa motricité fine ! Une expérience sensorielle et ludique qui invite à explorer les couleurs et les odeurs du printemps !

Par Mr Iwi
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Mr Iwi

Editeur

Editions Auzou

Genre

Tout-carton

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Le printemps

Mr Iwi

Paru le 09/04/2026

16 pages

Editions Auzou

11,95 €

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Scannez le code barre 9791039562751
9791039562751
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