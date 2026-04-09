L'Incroyable Histoire des Grands traîtres

Depuis la nuit des temps, l'humanité se passionne pour les traîtres et leurs intrigues : manoeuvres politiques, calculs financiers, trahisons amoureuses. La trahison n'est pas genrée : femmes et hommes ont rivalisé d'ingéniosité dans l'art de la dissimulation, de la duplicité, de la malhonnêteté et d'une sournoiserie raffinée. Les traîtres ont toujours été là, tapis dans l'ombre des héros, des prophètes, des grands de l'Histoire. Menteurs, manipulateurs, avides, jaloux, aigris ou lâches, ils sont nos doubles obscurs. Ils ont trahi leur patrie, leur famille, leurs amis. Ils ont bafoué la confiance qu'on leur avait accordée. Le premier grand traître de cette longue lignée fut Satan : rongé par la jalousie, l'ange déchu voulut renverser son créateur et régner sur l'univers. Alcibiade trahit tour à tour Athènes et Sparte... Judas et Brutus, eux, sont devenus les archétypes de la trahison. Saviez-vous qu'un certain Macron - dans la Rome antique - érigeait la trahison en art ? Que Frédégonde, au Moyen Age, demeure l'une des plus célèbres intrigantes ? Que Magellan, Talleyrand ou encore Esterhazy ont, chacun à leur manière, marqué l'histoire d'un sceau infidèle ? Le XXe siècle, lui, vit éclore les félons les plus retentissants : Pétain, Laval, Déat... En Italie, Buscetta devient le premier repenti de la Cosa Nostra. La Ve République, enfin, n'est pas épargnée : elle abrite les plus belles trahisons politiques de notre temps. Une grande histoire de la trahison pour la première fois en BD.