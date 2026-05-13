Etre adulte, ça ne s'improvise pas. Du jour au lendemain, il faut gérer un logement, des papiers, un budget, sa santé, son travail, ses relations... Sans cours, sans explication, sans manuel. Adulte, mode d'emploi est le guide que beaucoup auraient aimé avoir en entrant dans la vie active. - Comment louer son premier appartement sans se faire avoir ? - Comment comprendre sa fiche de paie, ses impôts ou son contrat de travail ? - Comment gérer son argent, sa santé ou ses relations sans s'y perdre ? Logement, argent, carrière, équilibre personnel : à travers des explications simples, des exemples concrets et des conseils pratiques, chaque chapitre offre des repères pour faire face au quotidien. Un livre sans jugement pour accompagner les premiers pas vers l'autonomie, parce que personne ne naît avec les clés en poche.