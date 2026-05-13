Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Adulte mode d'emploi

Ben HPTS, Hpts Ben

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Etre adulte, ça ne s'improvise pas. Du jour au lendemain, il faut gérer un logement, des papiers, un budget, sa santé, son travail, ses relations... Sans cours, sans explication, sans manuel. Adulte, mode d'emploi est le guide que beaucoup auraient aimé avoir en entrant dans la vie active. - Comment louer son premier appartement sans se faire avoir ? - Comment comprendre sa fiche de paie, ses impôts ou son contrat de travail ? - Comment gérer son argent, sa santé ou ses relations sans s'y perdre ? Logement, argent, carrière, équilibre personnel : à travers des explications simples, des exemples concrets et des conseils pratiques, chaque chapitre offre des repères pour faire face au quotidien. Un livre sans jugement pour accompagner les premiers pas vers l'autonomie, parce que personne ne naît avec les clés en poche.

Par Ben HPTS, Hpts Ben
Chez Marabout

|

Auteur

Ben HPTS, Hpts Ben

Editeur

Marabout

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Adulte mode d'emploi par Ben HPTS, Hpts Ben

Commenter ce livre

 

Adulte mode d'emploi

Ben HPTS, Hpts Ben

Paru le 13/05/2026

160 pages

Marabout

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501199391
9782501199391
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.