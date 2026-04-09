Au Japon, les nombreuses sources thermales et les bains de quartier (les onsen et les sento) sont considérés comme l'incarnation même de l'iyashi. Ce terme désigne le soin porté au corps et à l'esprit, l'apaisement, le réconfort. L'une des pratiques les plus courantes consiste à se tremper dans l'eau chaude pour se ressourcer. C'est dans cet univers qu'a plongé Stéphanie Crohin, jusqu'à en faire son métier. Véritable récit d'immersion dans un monde peu connu et qui est pourtant au coeur de l'identité japonaise, Les Vapeurs de Tokyo est aussi l'itinéraire hors du commun d'une femme qui a trouvé sa voie, à des milliers de kilomètres de chez elle.