Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les vapeurs de Tokyo

Stéphanie Crohin Kishigami

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au Japon, les nombreuses sources thermales et les bains de quartier (les onsen et les sento) sont considérés comme l'incarnation même de l'iyashi. Ce terme désigne le soin porté au corps et à l'esprit, l'apaisement, le réconfort. L'une des pratiques les plus courantes consiste à se tremper dans l'eau chaude pour se ressourcer. C'est dans cet univers qu'a plongé Stéphanie Crohin, jusqu'à en faire son métier. Véritable récit d'immersion dans un monde peu connu et qui est pourtant au coeur de l'identité japonaise, Les Vapeurs de Tokyo est aussi l'itinéraire hors du commun d'une femme qui a trouvé sa voie, à des milliers de kilomètres de chez elle.

Par Stéphanie Crohin Kishigami
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Stéphanie Crohin Kishigami

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Bienfaits de l'eau

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les vapeurs de Tokyo par Stéphanie Crohin Kishigami

Commenter ce livre

 

Les vapeurs de Tokyo

Stéphanie Crohin Kishigami

Paru le 09/04/2026

Editions Les Arènes

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514509
9791037514509
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.