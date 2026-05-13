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Cahier de vacances pour adultes Le Jeu des 1000 euros

Marabout, Xxx

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Partez en vacances en compagnie de votre jeu radiophonique préféré, et répondez correctement aux célèbres questions bleues, blanches et rouges. Testez votre culture générale autour de l'histoire, de l'étymologie, des sciences ... en jouant à plus de 200 quiz et jeux. Apprenez-en plus sur les villes et les villages français grâce à une courte description à chaque nouvelle page, et progressez à votre rythme. Mais que serait ce jeu mythique sans le Banco et le Super Banco ? Evitez le Repêchage, et hissez-vous vers ces deux dernières questions !

Par Marabout, Xxx
Chez Marabout

|

Auteur

Marabout, Xxx

Editeur

Marabout

Genre

Jeux

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Cahier de vacances pour adultes Le Jeu des 1000 euros

Marabout, Xxx

Paru le 13/05/2026

72 pages

Marabout

7,90 €

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Scannez le code barre 9782501198301
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