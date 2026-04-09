La biographie événement traduite en 30 langues. + 2 millions de lecteurs à travers le monde " Un Einstein humain et immensément charismatique " New York Times Albert Einstein est l'une des plus grandes icônes de notre époque : ce scientifique fuyant l'oppression, avec ses cheveux en bataille et ses yeux pétillants, son humanité attachante et son intelligence hors du commun, est devenu synonyme de génie. S'appuyant sur des sources jusqu'alors inédites, telles les lettres personnelles d'Einstein, ce livre explore comment un simple employé de l'Office des brevets, un père de famille engagé dans un mariage difficile, qui ne parvenait pas à obtenir de doctorat ni de poste d'enseignant, a révolutionné la science moderne et notre compréhension de l'univers. Il y est parvenu en remettant en question les idées reçues et en s'émerveillant de mystères qui paraissaient banals à d'autres. Cela l'a conduit à adopter une morale et des convictions politiques fondées sur le respect de la liberté des individus et des esprits. D'une lecture captivante, ce livre dresse le portrait d'un Einstein humain - aussi imparfait et faillible que le reste d'entre nous - et immensément charismatique. BEST-SELLER DU NEW YORK TIMES - "Un chef-d'oeuvre de narration... Un livre passionnant, par un grand écrivain, sur un homme d'exception - ; une biographie foisonnante et parfaite". The New York Sun Table des matières : Chapitre 1 : Le chevalier de la lumière Chapitre 2 : L'enfance, 1879-1896 Chapitre 3 : L'Ecole polytechnique de Zurich, 1896-1900 Chapitre 4 : Les amants, 1900-1904 Chapitre 5 : L'année miraculeuse, Molécules et quanta, 1905 Chapitre 6 : La relativité restreinte, 1905 Chapitre 7 : La plus heureuse des idées, 1906-1909 Chapitre 8 : Le professeur errant, 1909-1914 Chapitre 9 : La relativité générale, 1911-1915 Chapitre 10 : Le divorce, 1916-1919 Chapitre 11 : L'univers d'Einstein, 1916-1919 Chapitre 12 : La gloire, 1919 Chapitre 13 : Le sioniste errant, 1920-1921 Chapitre 14 : Prix Nobel, 1921-1927 Chapitre 15 : La théorie du champ unifié, 1923-1931 Chapitre 16 : Cinquante ans, 1923-1931 Chapitre 17 : Le Dieu d'Einstein Chapitre 18 : Le réfugié, 1932-1933 Chapitre 19 : L'Amérique Chapitre 20 : L'intrication quantique Chapitre 21 : La bombe, 1939-1945 Chapitre 22 : Vers un monde uni, 1945-1948 Chapitre 23 : Le monument Einstein, 1948-1963 Chapitre 24 : La peur des Rouges, 1951-1954 Chapitre 25 : La fin, 1955 Epilogue : Le cerveau et l'esprit d'Einstein