Cahier de vacances pour adultes L'Illiade & l'Odyssée

Connaissez-vous tous les secrets de L'Iliade et L'Odyssée ? Apprenez-en plus sur ces chefs-d'oeuvre grâce à 200 mini-jeux tout droit inspirés de cette épopée. Dans la première partie du cahier, découvrez L'Iliade et la célèbre guerre de Troie. Dans la seconde partie, embarquez auprès d'Ulysse et de ses compagnons pour explorer L'Odyssée. Echappez-vous de l'île du Cyclope, rendez visite à la magicienne Circé, mais ne vous laissez pas berner par les sirènes ... Laurenne Massy-Legrand, alias Laurenne Raconte, est professeure d'histoire-géo- graphie dans un lycée lillois. Passionnée par sa matière, elle partage sur TikTok et Instagram des chroniques et anecdotes his- toriques sur toutes les époques. Son but ? Rendre accessible l'Histoire et déconstruire les idées reçues.