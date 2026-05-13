Cahier de vacances pour adultes Cosy Crime

En plein coeur de la campagne, dans un coffee-shop ou dans les coulisses d'un concours de pâtisserie, ce ne sont pas moins de 10 enquêtes que vous allez devoir résoudre, en réveillant l'élégant inspecteur qui sommeille en vous (même s'il est bien caché). Au début de chaque enquête, une courte nouvelle plante le décor, dresse le portrait de la pauvre victime et de son entourage, puis revient sur ce qui a précédé cet instant fatidique. A vous ensuite de suivre le fil de l'enquête, de recueillir le témoignage des suspects et de décrypter la scène de crime. Près de la piscine, allongez-vous sur votre serviette, votre plus beau stylo en main, étudiez les preuves, trouvez les indices cachés et analysez les témoignages ... pour élucider le crime !