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Cahier de vacances pour adultes Cosy Crime

Lucile Jones

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En plein coeur de la campagne, dans un coffee-shop ou dans les coulisses d'un concours de pâtisserie, ce ne sont pas moins de 10 enquêtes que vous allez devoir résoudre, en réveillant l'élégant inspecteur qui sommeille en vous (même s'il est bien caché). Au début de chaque enquête, une courte nouvelle plante le décor, dresse le portrait de la pauvre victime et de son entourage, puis revient sur ce qui a précédé cet instant fatidique. A vous ensuite de suivre le fil de l'enquête, de recueillir le témoignage des suspects et de décrypter la scène de crime. Près de la piscine, allongez-vous sur votre serviette, votre plus beau stylo en main, étudiez les preuves, trouvez les indices cachés et analysez les témoignages ... pour élucider le crime !

Par Lucile Jones
Chez Marabout

|

Auteur

Lucile Jones

Editeur

Marabout

Genre

Jeux

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Cahier de vacances pour adultes Cosy Crime

Lucile Jones

Paru le 13/05/2026

72 pages

Marabout

7,90 €

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Scannez le code barre 9782501198271
9782501198271
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