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72 femmes de sciences pour la tour Eiffel

Collectif, MkF éditions

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A l'ombre de la "frise des 72 savants" voulue par Gustave Eiffel, un pan entier de l'histoire des sciences manquait encore : celui des femmes. Pour la première fois, la tour Eiffel s'apprête à inscrire en lettres d'or les noms de 72 femmes scientifiques dont les découvertes ont marqué la France et le monde. Mathématiciennes, physiciennes, climatologues, biologistes, informaticiennes, ingénieures... leurs travaux ont façonné notre compréhension du monde, trop rarement à la lumière. Accessible au grand public comme aux passionné·es de sciences, l'ouvrage offre un panorama inédit de deux siècles de recherche au féminin. Il se lit à la fois comme un livre de référence et comme une galerie de portraits inspirants, où se croisent des destins singuliers, souvent méconnus, toujours exemplaires. Au fil des pages se dessinent les portraits de femmes dont les trajectoires ouvrent la voie aux générations futures. Un hommage, mais aussi une invitation : regarder la tour Eiffel autrement et, avec elle, ré-imaginer notre mémoire collective des sciences.

Par Collectif, MkF éditions
Chez MKF Editions

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Auteur

Collectif, MkF éditions

Editeur

MKF Editions

Genre

Monographies

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72 femmes de sciences pour la tour Eiffel

Collectif, MkF éditions

Paru le 16/06/2026

108 pages

MKF Editions

12,90 €

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Scannez le code barre 9782493458445
9782493458445
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