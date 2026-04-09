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L'Islam des Lumières

Olivier Hanne

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L' islam des Lumières est une expression récente. Elle désigne, depuis vingt ans, une approche ouverte sur la philosophie et les sciences, compatible avec la République et dont l'esprit est profondément humaniste. Cette forme d'islam peut cependant s'appliquer à des courants de pensée et des réalités qui, contrairement aux idées reçues, existent dès le VIIe siècle : des érudits à l'intelligence libre, des savants armés d'outils scientifiques, des hommes et des femmes qui cultivent le goût de l'altérité et des mystères divins. Olivier Hanne fait revivre cette histoire en mettant en évidence les mouvements d'ouverture et de repli, de tolérance et de raidisse ment qui traversent l'islam des origines à nos jours.

Par Olivier Hanne
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Olivier Hanne

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Islam

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L'Islam des Lumières

Olivier Hanne

Paru le 09/04/2026

368 pages

Editions Tallandier

23,90 €

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