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Histoire des jésuites

Jean-Paul Bled

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Fondée en 1534 à Montmartre par le prêtre espagnol Ignace de Loyola, la Compagnie de Jésus s'est montrée, dès ses origines, d'un dynamisme et d'une force missionnaire ininterrompus. Cet ordre, encore présent sur tous les continents, a largement contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons. Guidés par l'ambition d'amener ou de ramener les âmes à Dieu, les Jésuites ont d'abord été la pointe avancée de la reconquête catholique aux XVIe et XVIIe siècles en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne dans les régions touchées par le protestantisme. Grâce à un dense réseau de collèges, ils assurent aussi la formation des élites sociales. Missionnaires infatigables, les Jésuites se lancent dans une campagne d'évangélisation de l'Asie à l'Amérique latine, où ils s'illustrent notamment dans la protection des populations amérindiennes contre les couronnes portugaise et espagnole. Le plus souvent d'une exigence intellectuelle et morale au-dessus de l'ensemble du clergé, ils font faire aux sciences et aux humanités des progrès décisifs, tout comme dans la création artistique grâce à leurs talents de musicien ou d'architecte. Cette influence considérable suscita toutefois la méfiance des pouvoirs politiques, entraînant expulsions et interdictions à travers l'Europe. Retracée avec hauteur de vue, cette histoire des Jésuites des origines à nos jours offre une clef précieuse pour comprendre l'évolution de l'Europe et du monde à travers une institution d'une permanence unique, comme l'a montré le récent pontificat du pape François.

Par Jean-Paul Bled
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Jean-Paul Bled

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Jésuites

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Histoire des jésuites

Jean-Paul Bled

Paru le 09/04/2026

320 pages

Editions Tallandier

23,90 €

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