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Le purgatoire des invisibles

Serguei Dounovetz

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Niki Java est un journaliste d'investigation non dépourvu d'humour, qui aime les perroquets sans trop de flotte et pratique un argot des années 60/70. Rédacteur en chef du site d'opinion : "Lavez-vous les mains" , qui traite de thèmes sociétaux tels que le terrorisme, les groupes communautaires, les drogues, les sectes de tous poils, la délinquance en col blanc, il a une aversion pour les flingues ; ses armes favorites restent ses poings, l'humour (de situation) et les jeux de mots pourris. Le monde est sale et il se trouve aux premières loges, son unique quête est d'informer et de dénoncer, partout où ça pue des pieds.

Par Serguei Dounovetz
Chez Alter Comics

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Auteur

Serguei Dounovetz

Editeur

Alter Comics

Genre

Romans noirs

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Le purgatoire des invisibles

Serguei Dounovetz

Paru le 20/03/2026

Alter Comics

18,90 €

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